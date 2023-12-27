رفع 366 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين خلال حملة مكبرة بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة لرفع إشغالات المطاعم والكافيهات والمحال التجارية من الشوارع والطرق، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق وإدارة الإشغالات، عن رفع 366 حالة إشغال بشارع الموسيقار علي إسماعيل وميدان المساحة وشارع التحرير، وتحرير محاضر للمخالفين.

ويُذكر أن حي الدقي شن مؤخرًا حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم محمود العجيزي ومباحث المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع 6 محال تجارية وكافيهات مخالفة بشارع إيران لتكرار إشغال الطريق العام والإصرار على الاستمرار في المخالفة رغم إنذارهم أكثر من مرة، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين.