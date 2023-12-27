رفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بميدان الجيزة وشوارع ربيع الجيزي والجامعة ومراد والكولدير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع تعديات الباعة الجائلين والمحال والمطاعم والمقاهي والفروشات واستاندات المعروضات من الطريق العام والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك والتروسيكلات، مما ساهم في تحقيق الانضباط بالشارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.