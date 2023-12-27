اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:25 ص
رفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين رفع تعديات الباعة الجائلين
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بميدان الجيزة وشوارع ربيع الجيزي والجامعة ومراد والكولدير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملات عن رفع تعديات الباعة الجائلين والمحال والمطاعم والمقاهي والفروشات واستاندات المعروضات من الطريق العام والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك والتروسيكلات، مما ساهم في تحقيق الانضباط بالشارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
 
رفع تعديات الباعة الجائلين
رفع تعديات الباعة الجائلين

 







الجيزة

ميدان الجيزة

حملة اشغالات

اشغالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة