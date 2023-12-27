رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد مراسم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي (معا لمستقبل رقمي)

كتب أحمد إسماعيل

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة مراسم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي (معا لمستقبل رقمي)، والذى تم تنفيذه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي لعدد 85 من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

الجدير بالذكرأن هذا البرنامج التدريبي الذي نفذه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية - برئاسة الدكتورة/ شريفة شريف - المدير التنفيذي للمعهد.

وفي بداية كلمة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة رحب بالحضور من كافة القطاعات والفروع والأقسام و الإدارات ، و أعرب عن سعادته لحرص مستشارى هيئة قضايا الدولة الدائم علي تنمية مهاراتهم وسعيهم المستمر لتطوير الذات وزيادة خبراتهم لتحقيق رسالة الهيئة السامية في الدفاع عن الحق والمال العام.

كما أكد أيضاً علي ضرورة الاستعداد التام لمواجهة التحديات المستمرة التى تواجه مصرنا الحبيبة والتصدي لها بالعلم لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاءت هذه الدورة التدريبية بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة والمكتب الفني.

بتوجيهات من المستشار محمد حسن - نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشارهانى محمد على- رئيس المكتب الفني.

نظمت الاحتفالية كلا من المستشارة يمنى بدير- مسئول إدارة التسكين والتنقلات لمستشاري وأعضاء الهيئة، والمستشارة مى مروان- الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة.

كما حضر مراسم الاحتفال لفيف من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وهم :

المستشار جمال عبد الرازق إبراهيم.

المستشار محمود عبد الجابر.

المستشار سامى محمدى حفناوى.

المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب.

كما حضر المستشار محمد أبو المواهب - رئيس قطاع القضاء الإداري أول.

والمستشار محمد حسن -الأمين العام.

والمستشار هانى محمد على - رئيس المكتب الفني.

والمستشارين الأمناء العامين المساعدون، وهم:

المستشار دكتور فوزى أحمد محمد شادي.

والمستشار دكتور محمود السيد عرفات.

والمستشار أحمد ثابت.

والمستشار إيهاب سعيد.

المستشار وليد عناني.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.