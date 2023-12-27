اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:40 م
رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن ان الاجتماع تناول أيضاً موقف المشروعات الجارى تنفيذها وموقف المخالفين والاجراءات التى تم اتخاذها ضدهم لتقنين التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

 
وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين من قطاع المعامل الحاصلة على تجديد شهادة الايزو ومسئولى الرعاية الصحية ومسئولى تطهير وغسيل شبكات مياه الشرب وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط بادارة صيانة البرامج والاصول الفنية لمجهوداتهم فى اطلاق برنامج مكسيمو هذا بالاضافة الى تكريم العاملين بادارة العدادات لمجهوداتهم فى صيانة واصلاح العدادات وتحقيق رضا العاملين.
 
 

 







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