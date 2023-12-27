رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن ان الاجتماع تناول أيضاً موقف المشروعات الجارى تنفيذها وموقف المخالفين والاجراءات التى تم اتخاذها ضدهم لتقنين التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
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