رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها

وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين من قطاع المعامل الحاصلة على تجديد شهادة الايزو ومسئولى الرعاية الصحية ومسئولى تطهير وغسيل شبكات مياه الشرب وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط بادارة صيانة البرامج والاصول الفنية لمجهوداتهم فى اطلاق برنامج مكسيمو هذا بالاضافة الى تكريم العاملين بادارة العدادات لمجهوداتهم فى صيانة واصلاح العدادات وتحقيق رضا العاملين.