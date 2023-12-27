رئيس مدينة مطروح: رصف المناطق السكنية بالكيلو 1 وتركيب الإنترلوك بالشوارع

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، استكمال رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بمدخل المدينة، بجوار مدرسة الثانوية الصناعية، لتنتهى مشاكل الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد "عبد المجيد" أن رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر، يأتى ضمن خطة الرصف بالخطة الاستثمارية 2022-2023، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، من أعمال كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى وخطوط التليفونات.

وتابع رئيس المدينة، أعمال تطوير شوارع حى الشروق بالكيلو 7، ووضع طبقة أساس لشوارع عزبة العجارمه، من ناحيه مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب، ضمن خطة الرصف 2023-2024، مع استمرار أعمال الأرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيق، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم إنهاء أعمال رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر، بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك، ووضع طبقة الاساس لشوارع السوانى البحرية، وخلف المعهد الدينى بعلم الروم تمهيدًا لأعمال الرصف، وجارى تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.