رئيس قضايا الدولة يشهد حفل تكريم المتميزين من أعضاء الجهات القضائية.. صور

كتب أحمد إسماعيل

شَهدَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة من المستشار عمر مروان - وزير العدل.

وجاء ذلك بحضور القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحب رئيس الهيئة خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من نواب رئيس الهيئة:

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

والمستشار/ محمد حسن الامين العام .

والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار/ وليد عناني الامين العام المساعد.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلاً من السيدات و المستشارين أعضاء الهيئة الآتي أسمائهم بعد:

المستشارة/ ماجي عادل شحاتة روفائيل.

المستشار/ دكتور أحمد علي سالم حسن.

المستشار/ محمود مسعد عبد المقصود بيومي.

المستشار/ محمد أسامة محمد فتحي.

المستشار/ شريف السعيد عزب.

المستشارة/ يسرا محمد كمال عبد الفتاح.

المستشار/ عزيز حسن فراج.

المستشار / محمد عمر أحمد.

المستشار / دكتور إسراء عبد الرحمن سعيد.

المستشار / محمد منير محمد خليل.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.