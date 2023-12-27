اليوم السابع
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ومحيط منطقة المدينة الرياضية..

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:41 ص
رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل المهندس شريف الشربيني خلال الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس R5 ، كما تفقد الأعمال الخاصة بأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات ، بجانب المرور على محور الأمل، ومحيط منطقة المدينة الرياضية.
 
 وخلال الجولة، عقد "الشربيني" عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات، والتي تم إسناد العمليات التنفيذية  لها،  للوقوف على جميع الأعمال على أرض الواقع.
 
وبدأ المهندس شريف الشربيني، اللقاءات بعقد اجتماع مع مسئولي شركة الرواد، ثم مسئولي شركة أبناء حسن علام، لمناقشة الأعمال التي تم تفقدها، ومواعيد الانتهاء من المشروعات، 
 
وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.
 
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المهندس شريف الشربيني خلال الجولة التفقدية
 
 
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الحي السكني الخامس

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منطقة الحي السكني الخامس R5 

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منطقة الحي السكني الخامس

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

العاصمه الإداريه الجديده




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