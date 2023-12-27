رئيس جهاز الشروق يقود حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية بالمدينة

كتب أحمد حسن

قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالأسواق التجارى الواقعه بمركزى خدمات الحيين الثانى والثامن وذلك ب(12) مُعده تضمن (3) لود ،(2) قلاب ، (7) سياره نصف نقل بخلاف (35) عامل خدمات.

وأوضح أن الحملة أسفرت الحمله على تحرير (18) مخالفه تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه والمناطق المجاوره وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وإزالة التعديات

ووجه رئيس الجهاز خلال قيادته للحمله بإعدام (90) شيشه مصادره من المقاهى وتم إعدامهم بموقع الحمله وذلك لعدم الإلتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامه، مؤكداً على عدم التهاون مع العشوائيه وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق .