رئيس جامعة المنوفية: اليوم استكمال فعاليات احتفال الجامعة بعيدها الـ47

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، استكمال فعاليات احتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوى السابع والأربعين اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم، بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، ورؤساء جامعة المنوفية السابقين ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات اليوم الثانى للاحتفال تشمل تكريم الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئى، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإدارى.