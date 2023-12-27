رئيس جامعة القناة يعلن جاهزية استقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول 2 يناير

عقد مجلس جامعة قناة السويس جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وبحضور عمداء الكليات.

وقبل البدء فى مناقشة أعمال مجلس الجامعة فى جلسته رقم 447 - توجه الدكتور ناصر مندور بخالص العزاء إلى الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسنى عميد كلية التمريض لوفاة المغفور له شقيقها، كما نعى الدكتور ناصر مندور ببالغ الحزن الدكتور أيمن جمعة مدير عام إدارة الإعلام، داعيًا المجلس إلى قراءة الفاتحة على أرواحهما، مقدمًا لأسرهم خالص العزاء.

ثم باشر المجلس أعماله بالتصديق على الجلسة السابقة لتبدأ أعمال الجلسة بمناقشة الموضوعات المقدمه من قطاع الدراسات العليا والبحوث حيث تم منح 38 درجة دكتوراه، و60 درجة ماجستير.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لفحص ومراجعة أوراق المترشحين للجوائز المختلفة (على مستوى الجامعة - إقليميًا داخل مصر - دوليًا) ومراجعة شروط الترشح لكل جائزة.

كما تم خلال المجلس الموافقة على الإقتراح المقدم من مجلس التعليم والطلاب بعمل نموذج موحد بأرقام مسلسلة للإفادة التى يتم استخدامها للخريج بعد إعلان النتيجة النهائية.

هذا وقد تم استعراض التقارير الخاصة بالامتحانات الشفوية والعملية التى تمت خلال الأسبوع الماضى، مع متابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان إمتحانات متطلبات الجامعة، التى تعقد على مدار هذا الأسبوع بدءًا من 25 ديسمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 28 ديسمبر.

فيما تابع الدكتور ناصر مندور جاهزية الكليات لإمتحانات التخلفات والتى من المنتظر أن تبدأ بعد إنتهاء إمتحانات متطلبات الجامعة خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 1 يناير؛ معلنًا جاهزية الجامعة وكلياتها ومعاهدها لعقد الإمتحانات النظرية والتى تنطلق 2 يناير القادم ومن المنتظر أن يؤدى بها الإمتحانات أكثر من 43 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج محتوى الامتحان عن ما تم دراسته خلال الفصل الدراسى الأول.

وفى ختام المجلس - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنيًا لمصر وقيادتها وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.