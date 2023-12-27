رئيس جامعة العريش: صدور قرار بتخصيص مقر لصالح الجامعة بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، صدور قرار بتخصيص مقر لصالح الجامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، دخول كلية الطب فى جامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مديرية الصحة لدعم مستشفيات شمال سيناء بالأطباء من أساتذة كليات الطب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة العريش اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء لتقديم التهنئة بحلول العام الميلادى الجديد.

وثمن الدمرداش الجهود التى يقوم بها محافظ شمال سيناء فى إدارة الأزمة الراهنة التى يمر بها قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وايصالها إلى قطاع غزة.

وطالب رئيس جامعة العريش بدعم المحافظ فى إنشاء الجامعة التكنولوجية، مؤكدًا على أن كليات جامعة العريش يدرس بها 12 ألف طالب وطالبة من محافظة شمال سيناء ومن مختلف المحافظات المصرية.

من جانبه أكد المحافظ على قيام جامعة العريش بدور هام فى التنمية التى تجرى على أرض شمال سيناء وخاصة التنمية المجتمعية، لافتا إلى أن الجامعة شريك أساسى فى التنمية على أرض المحافظة.