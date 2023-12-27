رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إدارة المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2)

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة.