اليوم السابع
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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:29 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة ، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.






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