رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس قضايا الدولة لتعزيز التعاون بين الهيئتين

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة، ضَمَّ كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وتناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.