اليوم السابع
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رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:39 م
رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة.. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارًا بتكليف الدكتور حسين المغربى مستشار مجلس أمناء الجامعة للتطوير الأكاديمى والجودة، مديرًا لمركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى بجامعة بنها الأهلية.

كما أصدر "السعيد"، قرارًا بالتعاقد مع العقيد سامح يوسف نائبا لمدير أمن الجامعة، ومشرفا عامًا على إدارة الأمن بجامعة بنها الأهلية، وذلك طبقًا لنظام التعاقد المتبع بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال السعيد، حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، والمقومات الأساسية الخاصة بها، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبى مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

يذكر أن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد وافق خلال اجتماعه الأخير على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية كأول جامعة أهلية يتم الانتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عدد من الأساتذة والمتخصصين فى هذا المجال وعقد جلسات وحوارات لمناقشتها والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

 

 

 







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