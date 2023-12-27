خطوات يجب اتباعها عند شحن عداد الغاز الطبيعى مسبق الدفع.. فيديو

كتبت - مروة الغول تصوير محمد شيتوس

قال المهندس أحمد رأفت مدير عام مساعد منطقة هليوبوليس بشركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول،أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات الغاز الطبيعى للمواطنين فى كافة انحاء الجمهورية مع التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك طبقا لتعلميات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المهندس أحمد رأفت ، أن هناك عدد من الارشادات يجب اتباعها عند شحن عداد الغاز الطبيعى مسبق الدفع وتتضمن تلك التعليمات الخاصة بالشحن الأتى ..

1- يجب وضع الكارت على العداد قبل الشحن .

2- توجه للشحن عند سماع صافر الانذار بنفاذ الرصيد .

3-التاكد من غلق جميع المحابس الغاز قبل الشحن .

4-انتظار خمس دقائق قبل تشغيل الغاز .

5- في حالة ظهور " Gas Off " انتظر خمس دقائق اضافية و في حالة ثبات الرسالة انتظر نصف ساعة .

6- في حالة عدم رجوع الغاز مرة أخرى بعد ثلاثة محاولات قم بالإتصال بالطوارئ.