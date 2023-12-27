خدمات تهمك.. اعرف كيفية استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

ويقدم "اليوم السابع" للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة فى سوهاج

المستندات والأوراق المطلوبة:

1 - المستند المثبت لصفة مقدم الطلب أو توكيل رسمى فى حالة الوكالة (للاطلاع).

2 - إيصال بسداد الغرامات المستحقة للمحافظة.

3 - إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.

4 - إيصال سداد الرسوم المقررة.