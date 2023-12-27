حصاد وزارة العدل 2023.. تطوير المحاكم والشهر العقارى وتنقية القوانين.. فيديو

كتب إبراهيم قاسم

نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيديو معلوماتي بعنوان الطريق الى العدالة الناجزة والذى يوثق الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بمنظومة التقاضى في مصر وتطوير الجهات المعاونة، وحصاد وزارة العدل من ديسمبر 2019 الى ديسمبر 2023.

وتضمن حصاد وزارة العدل منذ تولى المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل في ديسمبر 2019 وحتى الآن، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 30 اجتماع مع الوزير والتي تناولت كافة أوجه تطوير منظومة التقاضى.

كما تضمن الفيديو مقاطع وصور للافتتاحات التي قام بها الوزير للمحاكم الجديدة والمطورة ومنها مبنى محكمة طوخ بعد تطويره، وافتتاح مجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية بعد تطويرها، ومجمع محاكم ببا بمحافظة بنى سويف.

وزير العدل المستشار عمر مروان

وطورت وزارة العدل فروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى، بالإضافة الى الدفع بسيارات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تدعم الفروع الثابتة حال وجود زحام وذلك لتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وقامت وزارة العدل خلال الفترة المحددة من حصر وتصنيف وتنقية كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات المعمول بها في مصر وتنقيتها من التشريعات الملغاة والمستنفد الغرض منها بجانب اعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وحققت وزارة العدل انجاز فى القضايا المنظورة امام المحاكم الابتدائية حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبقى منها سوى 480 دعوى فقط، ما تم انجاز الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.



القضايا المقيدة قبل 2020



القضايا المقيدة

وبالنسبة لدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 لم يتبقى منها أي شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.



المنازعات الاسرة



دعاوى محاكم الأسرة

اما بالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.

كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة.



مجلس الدولة

وعن إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم انجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.



النيابة العامة

وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.



النيابة الادارية

وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.