اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق بمصنع في شمال تايوان يسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:05 م
حريق بمصنع في شمال تايوان يسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة حريق - أرشيفية
أ ش أ

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اندلع حريق في مصنع للتبريد في منطقة قويشان في تايوان، مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين .


وذكر موقع فوكس نيوز اليوم الأربعاء أن رجال الإطفاء كافحوا الحريق الذي تسبب في ظهور أعمدة من الدخان الأسود على طريق سريع قريب لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وتم إخماده بعد إصابة ثلاثة أشخاص، ووفاة شخص في موقع الحادث.


وتسبب الحريق في انفجار مواد التبريد الموجودة في اسطوانات داخل المصنع. كما لحقت أضرار بمركبة مارة، وتحطمت جميع نوافذها خلال انفجار واحد.
ووفقا لرئيس منطقة جويشان داكينج يو هوي تشونج يجري حاليا تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق.







تايوان

حريق

حريق فى تايوان




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