جنايات الزقازيق تقضى بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زميلته فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قبل قليل قرارها بالاعدام شنقا للمتهم بقتل زميلته في العمل والتخلص من جثتها في مصرف بعد سرقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين وعضوية المستشارين محمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالله م ع م ال، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها أمينة م م أ، 20 سنة، عمدا مع سبق الإصرار.