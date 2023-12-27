اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جدول امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الجيزة الترم الأول 2024

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:30 ص
جدول امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الجيزة الترم الأول 2024 جدول امتحان المستوى الرفيع
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، مشيرة إلى أنها تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4 يناير 2024، وذلك بناءً على الجداول التالية:
 
أولًا: جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الأول – المستوى الرفيع:
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
 
ثانيًا: جدول امتحان الصف السادس الابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الأول – المستوى الرفيع:
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024.
 
ثالثًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عربي-لغات) الفصل الدراسي الأول - (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية):
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان المستوى الرفيع.
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان التربية الفنية، والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
- يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
 
رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عربي-لغات) الفصل الدراسي الأول (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية):
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان المستوى الرفيع.
- يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان التربية الفنية، والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
 
خامسًا: جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي (لغات) الفصل الدراسي الأول (المستوى الرفيع):
- يوم الخميس 4 يناير 2024.
 
سادسًا: جدول امتحان الصف الأول الثانوي (عربي-لغات) الفصل الدراسي الأول (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية – التربية العسكرية):
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان المستوى الرفيع، والتربية العسكرية، والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
- يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان التربية الوطنية (أنا المصري)، والتربية المهنية.
 
سابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الثانوي (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية – التربية العسكرية):
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)، والتربية المهنية.
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الدينية.
- يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان المستوى الرفيع، والتربية العسكرية، والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
 
WhatsApp Image 2023-12-24 at 12.44.06 PM
 
WhatsApp Image 2023-12-24 at 12.44.06 PM (1)
 
 
WhatsApp Image 2023-12-24 at 12.44.07 PM

 







امتحانات

الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم الجيزة

الجيزة

مواعيد الامتحانات

مواعيد الامتحانات في الجيزة

جداول الامتحانات في الجيزة

امتحان المستوى الرفيع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة