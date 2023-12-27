جامعة الوادى الجديد تستقبل وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) بمصر

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر وذلك لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه مع جامعة الوادي الجديد، والتى تأتي استكمالًا للزيارات السابقة والتى تستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والرى والعمل على تقديم كافة التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التنمية الزراعية بالتنسيق مع كلية الزراعة بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الوفد قام بزيارة لعدد من المناطق بمركز الداخلة للتعرف على المشكلات التى تواجه المزارعين فى المياه والتربة ووضع أنسب الطرق للعلاج بالإضافة إلى تفقد الوفد لعدد من منشآت الجامعة الجديدة.

وفى سياق متصل، شهد رئيس جامعة الوادي الجديد ختام فاعليات الدورة التدريبية بعنوان "الكتابة العلمية والنشر الدولي بالجامعة والتى نظمتها كلية الطب فى الفترة من 24: 26 /12/2023 وذلك باشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب أن الدورة حاضر فيها الأستاذ الدكتور احمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير العالمي للنشر الدولى ،وقال أن الدورة تهدف إلى التعريف بأسس الكتابة العلمية بالإضافة إلى تقديم خدمة بحثية للطلاب والهيئة والمعاونة وتضمنت الدورة التدريبية محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية مهمة وكبيرة مما يعود بالنفع على جامعة الوادى الجديد فى رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة التى تستهدف صقل مهارات الباحثين الأساسية التي تؤهلهم للنجاح في مجال البحث العلمي ونشر الأبحاث فى المجلات العلمية المحكمة وتصنيفاتها وتقييماتها المختلفة وطرق النشر بها،مما يعزز بيئة تعليمية مثمرة وداعمة للباحثين، مقدما الشكر للأستاذ الدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير العالمي للنشر الدولي على مشاركته فى القاء المحاضرات فى الدوره التدريبية "الكتابة العلمية والنشر الدولى متمنيا له وللمشاركين فى الدورة المزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء للبحث العلمي فى الجامعات المصرية.