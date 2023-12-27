تمهيد ورصف الطرق بشوارع مدينة طهطا فى سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج قيام عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا بمتابعة أعمال رصف شارع محمد فريد بوسط المدينة، بداية من تقاطع شارع عرابى أمام بنك ناصر، ومرورا بمدرسة الراهبات، وحتى تقاطع شارع صلاح سالم وميدان زمزم من الجهة الشرقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طهطا أنه يجرى الآن أعمال رصف وتركيب بلاط الانترلوك بشارع الورشة وتفرعاته، من شارع الجهاد بمنطقة قبلى البلد، وجارى رصف عدد كبير من شوارع وحارات المدينة، مشيرا إلى رصف إمتداد صلاح سالم القبلى، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة طهطا.