تعليم الإسماعيلية يشارك فى مبادرة "تميز المعلم" بمركز تطوير التعليم

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

شارك الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، في ورشة العمل في إطار مبادرة تميز المعلم والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشريك المنفذ مركز تطوير التعليم بمشاركة محافظتي السويس وبورسعيد بإشراف وتنفيذ الدكتور مرفت الليب مستشار أول سياسات التعليم العالي، والحوكمة والدكتور وائل صلاح مستشار أول برامج الدراسات العليا والدكتورة مي كمال، مدير برامج تنمية القدرات والدكتور محمد شبانه، أخصائي برامج الدراسات العليا.

واستهدفت المبادرة إلي جانب مديرى المديريات ومديرى التعليم الابتدائي وموجهي مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم.

وناقشت الورشة عدد من الموضوعات منها التعاون والتنسيق بين كليات التربية و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي جانب توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بينهما لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الإبتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد وكذلك أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمي المرحلة الإبتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد واخيرًا مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.