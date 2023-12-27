تعرف على خطوات تعديل رخصة محل بالجيزة حال إضافة أو إخراج شريك

كتبت – مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

-صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

-صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، والتخفيف من الأعباء الإدارية وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.