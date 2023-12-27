تعرف على إجراءات وزارة الكهرباء لتحسين أداء شبكات النقل

كتبت رحمة رمضان

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، العديد من الإجراءات لتحسين أداء الشبكة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وفيما يلى أهم الدراسات التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مجال تحسين الأداء:

- إعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500 ، 220 ، 66 ك. ف ).

- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر .

- إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير.

- مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

- إعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقاً مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة ، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى ( تكاليف الوقود ، تكاليف التشغيل والصيانة).

- إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.