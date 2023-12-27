اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء فى موزمبيق

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:04 م
بنك الاستثمار الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء فى موزمبيق بنك الاستثمار الأوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد بنك الاستثمار الأوروبى توجيه 20 مليون يورو لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل فى موزمبيق.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبى أن القرض يركز على إتاحته بشروط ميسرة مع التركيز على الأعمال التجارية التى تملكها أو تديرها النساء، والتى توظف عددًا كبيرًا من النساء أو التى تقدم خدمات خاصة للنساء


وأوضح البيان أن التمويل سيكون متاحًا فى عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعة التحويلية والنقل والزراعة والصحة والخدمات.


وقال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى المسؤول عن التنوع والشمول وكذلك العمليات فى البلدان الإفريقية: "التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورى لتنمية الدولة... من خلال الاستثمار فى الأعمال التجارية الصغيرة التى تديرها نساء فى موزمبيق، يساعدهم بنك الاستثمار الأوروبى فى الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبناء سبل العيش والحصول على الاستقلال المالي... الاستثمار فى هذه الأعمال ليس فقط استثمارًا فى هؤلاء النساء، بل هو استثمار فى تعليم وصحة أسرهن وفى الوظائف كما يفيد ازدهار المرأة المجتمع والاقتصاد ككل".







لكسمبورج

موزمبيق

بنك الاستثمار الأوروبى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة