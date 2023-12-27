الهلال الأحمر الفلسطيني: تنسيق مع مصر لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

كتب سمير حسنى

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن النازحون يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هناك 12 سيارة إسعاف أجلت المرضى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة.

أضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات بقطاع غزة تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أشار إلى أن ما يدخل إلى غزة من مساعدات يمثل 10% فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون، معلقا: "نعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة".