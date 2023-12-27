المؤبد لعاطل والمشدد 7 سنوات لآخر بتهمة قتل صديقهما فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من " ع.م.ع" بالسجن المؤبد و" ي.ح.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما في واقعة قتل .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 35419 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بقيام المتهم الأول بطعن المجني عليه، وذلك في وجود المتهم الثاني للشد من أزره بمحل الواقعة.

تبين من التحقيقات، أنه حال جلوس المجني عليه "م.ج.ن" والمتهمان "ع.م.ع" عاطل و"ي.ح.ع" عاطل، حيث تربطهما الثلاثة علاقة صداقة، نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه مشادة كلامية علي إثر خلاف بينهما، ثم تطورت الي مشاجرة، فاستل المتهم الأول سلاحا أبيض عبارة عن معلقة مدببة، وطعن المجني عليه عدة طعنات في البطن والصدر، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.