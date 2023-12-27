اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكهرباء: استثمارات بـ5 مليارات و700 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل خلال 2023

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:00 ص
الكهرباء: استثمارات بـ5 مليارات و700 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل خلال 2023 شبكة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شبكة نقل الكهرباء خلال عام 2023، أعمال تطوير وتوسعات كبيرة استكمالا لخطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء التي بدأت في 2014.
 
وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالى 2022/2023 بلغت حوالي 5 مليارات و700 مليون جنيه مصرى وذلك من خلال الآتى:
 
·       إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق.
 
·        استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق.
 
·       توسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى.
 
·       توسع وتجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى.
 
·       إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.
 
ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات لزيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .






الكهرباء

نقل الكهرباء

الشبكة المصرية لنقل الكهرباء

تطوير شبكة نقل الكهرباء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة