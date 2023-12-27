اليوم السابع
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"القومى للمرأة" ينظم رحلة مجانية للأهرامات لطلاب الإعدادية المتفوقين بالأسمرات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:42 ص
"القومى للمرأة" ينظم رحلة مجانية للأهرامات لطلاب الإعدادية المتفوقين بالأسمرات رحلة مجانية للأهرامات للطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية
كتب محمود راغب

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نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار، رحلة مجانية إلى منطقة الاهرامات استهدفت ما يقرب من 60  من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة تحيا مصر 2 بحى الأسمرات.
 
جاءت الرحلة  فى اطار حرص المجلس على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد  من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء الى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة.
 
وعبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.






القومى للمرأة

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