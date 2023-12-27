اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% فى الإصابات بداء "الشيكونغونيا"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:38 م
الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% فى الإصابات بداء "الشيكونغونيا" البعوض
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى الفلبين اليوم الأربعاء تسجيل زيادة قدرها 381% فى عدد الإصابات بداء "الشيكونغونيا " الذى ينتقل عبر قرصات البعوض.

وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن السلطات سجلت 2854 إصابة بالمرض فى الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع تسجيل 593 إصابة فقط فى الفترة نفسها من العام الماضي.


ولم تسجل السلطات أى حالات وفاة جراء المرض الذى يتشابه مع مرضى حمى الضنك وفيروس "زيكا"، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات والصداع والإجهاد والقيئ والطفح الجلدي.

 

 







البعوض

الشيكونغونيا

الفلبين




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