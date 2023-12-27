الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% فى الإصابات بداء "الشيكونغونيا"

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أعلنت السلطات فى الفلبين اليوم الأربعاء تسجيل زيادة قدرها 381% فى عدد الإصابات بداء "الشيكونغونيا " الذى ينتقل عبر قرصات البعوض.

وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن السلطات سجلت 2854 إصابة بالمرض فى الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع تسجيل 593 إصابة فقط فى الفترة نفسها من العام الماضي.



ولم تسجل السلطات أى حالات وفاة جراء المرض الذى يتشابه مع مرضى حمى الضنك وفيروس "زيكا"، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات والصداع والإجهاد والقيئ والطفح الجلدي.