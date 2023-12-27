الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 670 عسكريا وإسقاط 17 مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكرانى أكثر من 670 قتيلا وجريحا وإسقاط مروحية "مى 8" و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ : "تصدت قواتنا لــ 6 هجمات معادية على محور كوبيانسك فى مقاطعة خاركوف، حيث كبدنا العدو 45 قتيلا ودمرنا مدافع ومعدات له".



وأضاف البيان: "تصدينا لهجومين على محور كراسنى ليمانسك بجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 190 جنديا"، منوها بالتصدى لهجومين آخرين على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 280 فردا ومدافع غربية.



وتابعت الدفاع الروسية فى بيانها:" تم القضاء على 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية له على محور جنوب دونيتسك أيضا"، مشيرا إلى أنه على محور زابوروجيا بلغت خسائر كييف 45 فردا بين قتيل وجريح بجانب تدمير عتاد وأسلحة وعربات مدرعة.



وأوضح البيان أن القوات الروسية على محور خيرسون كبدت القوات الأوكرانية 20 عسكريا ودمرت مدافع وعتاد عسكري، لافتا إلى إسقاط 7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وقنبلة موجهة بريطانية من طراز JDAM وإسقاط مروحية "مى 8" و17 مسيرة فى دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدى القوات الروسية لـ 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية فى مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، شنتها مجموعات هجومية أوكرانية فى عدة اتجاهات على محور كوبيانسك بالقرب من مستوطنة سينكوفكا فى مقاطعة خاركوف، كما استهدفت الطائرات الروسية تجمعات اللواء الميكانيكى 43 فى مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا شرق أوكرانيا.