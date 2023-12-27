"الخشت" يعلن إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية و"كرسى" لتطوير علوم الدين

محمد صبحى - تصوير حسن طلال

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن عدد من مشروعات الجامعة المستقبلية، وفى مقدمتها إنشاء كرسى لتطوير علوم الدين، ومواصلة الجهود لتأسيس خطاب دينى جديد، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة التكنولوجية الدولية.

وتابع الدكتور محمد الخشت خلال كلمته باحتفالية الجامعة بعيد العلم، أن من ضمن مشروعات الجامعة المستقبلية مشروع تطوير قصر العينى، وتطوير قصر العينى الفرنساوى، والانتهاء من مشروع الإسكان والجامعة الأهلية، والموافقة على البدء فى 30 مشروعا لتطوير العلوم الانسانية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر إلى الرئيس السيسى، للموافقة على تخصيص 290 فدانًا بطريق الواحات لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية.