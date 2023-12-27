اليوم السابع
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ضمن مشروعات الجامعة المستقبلية

"الخشت" يعلن إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية و"كرسى" لتطوير علوم الدين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:08 م
"الخشت" يعلن إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية و"كرسى" لتطوير علوم الدين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
محمد صبحى - تصوير حسن طلال

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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن عدد من مشروعات الجامعة المستقبلية، وفى مقدمتها إنشاء كرسى لتطوير علوم الدين، ومواصلة الجهود لتأسيس خطاب دينى جديد، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة التكنولوجية الدولية.
 
وتابع الدكتور محمد الخشت خلال كلمته باحتفالية الجامعة بعيد العلم، أن من ضمن مشروعات الجامعة المستقبلية مشروع تطوير قصر العينى، وتطوير قصر العينى الفرنساوى، والانتهاء من مشروع الإسكان والجامعة الأهلية، والموافقة على البدء فى 30 مشروعا لتطوير العلوم الانسانية.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر إلى الرئيس السيسى، للموافقة على تخصيص 290 فدانًا بطريق الواحات لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية.
 
احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

احتفالية عيد العلم داخل جامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم داخل جامعة القاهرة

احتفالية عيد العلم فى جامعة القاهرة
احتفالية عيد العلم فى جامعة القاهرة

احتفالية عيد العلم
احتفالية عيد العلم

الحضور فى احتفالية عيد العلم
الحضور فى احتفالية عيد العلم

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت

السيد عمرو موسى
السيد عمرو موسى

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

المستشار حمادة الصاوى فى احتفالية عيد العلم
المستشار حمادة الصاوى فى احتفالية عيد العلم

المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى احتفالية عيد العلم
المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى احتفالية عيد العلم

المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
المستشار حمادة الصاوى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى

جانب من الحضور فى الاحتفالية
جانب من الحضور فى الاحتفالية

قاعة الاحتفالية
قاعة الاحتفالية

وصول الدكتور محمد عثمان الخشت
وصول الدكتور محمد عثمان الخشت

وصول السيد عمرو موسى
وصول السيد عمرو موسى

 







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