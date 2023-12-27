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الحكومة توافق على التعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:28 م
الحكومة توافق على التعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الاخضر - ارشيفية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.
 
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.
 
 






الهيدروجين الاخضر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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