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الحكومة توافق على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة بـ"اقتصادية" قناة السويس

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:28 م
الحكومة توافق على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة بـ"اقتصادية" قناة السويس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف م2.
 
ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.
 
 






المناطق الحرة الخاصة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى



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