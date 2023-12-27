الجيزة: قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق أبو النمرس مساء الجمعة

كتبت - مرام محمد

أعلن محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطيئ بمنطقة أبو النمرس الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 2023/12/29 الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/30.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

وأوضحت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.