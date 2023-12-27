التموين تبت اليوم فى عروض توريد زيت الطعام لطرحه بـ40 جنيهًا للعبوة

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء ، العروض التي ستقدمها الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024، حيث يتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الاسعار ب 40 جنيها للعبوة 800 جرام

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الداخلية قد اكد ان مخزون زيت الطعام يتجاوز 5.3 اشهر كما يوجد اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز داخل الأراضى المصرية تكفى أكثر من احتياجات المواطنين من الأرز، ايضا تعاقدات للحوم المجمدة على مدار عام وكذلك تعاقد على رؤوس المواشى لمدة 3 أشهر لطرح اللحوم الطازجة بجانب وجود مواشى بالمحاجر فى سفاجا وأبو سمبل، كما يوجد كميات كبيرة من زيت الطعام تتجاوز 5 أشهر، لافتا إلى أن رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات يؤى إلى انخفاض تكلفة النقل وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى للمستهلك.