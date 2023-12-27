اليوم السابع
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الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:00 ص
الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة حرب غزة - أرشيفية
وكالات

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رحبت الإمارات العربية المتحدة، بتعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاج، منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات ترحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبير منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيجريد كاج".







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