الأوراق المطلوبة للتقديم لإعارات المعلمين الخارجية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية ، المستندات المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025، بعد فتح باب التقديم، موضحة أنه يتم ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة والإدارة، وإلصاق طابع مهن تعليمية وتسليمها للإدارة التابع لها، وتضمنت المستندات

- عدد 2 طابع مهن تعليمية فئة جنيه لكل طابع.

- صورة طبق الأصل من قرار التعيين.

- صورة طبق الأصل من إقرار القيام بالعمل بعد التعيين.

- جواز سفر حديث إلكتروني ساري لأقل ميعاد 1 أكتوبر م مدرج به الوظيفة الحالية المتقدم بها بطلب الإعارة.

- صحيفة أحوال الكترونية للمعلم وصحيفة أحوال ورقية للإداري.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية + بيان ث ، ولمعلمي التعليم الصناعي المؤهل بدءاً من الدبلوم.

- صورة طبق الأصل من نشرة الترقية علي معلم ثانوي ووظائف التوجيه الفني والوظائف الإشرافية.

- صورة تعديل المسمى الوظيفي ومرور ثلاث سنوات عليه وتقارير دورية عن أداء المعلمين.

- إقرار ولي الأمر للإناث.

- شهادة صحية معتمدة من جهة حكومية بالخلو من الأمراض والعاهات الجسمية + مبادرة مليون صحة مواطن بها نتيجة تحليل فيروس سي.

- صورة بطاقة التجنيد وجهين .

- صورة الرقم القومي وجهين أقل سريان حتي 1/10/2024 مختومة من المدرسة ، مدرج به الوظيفة الحالية المتقدم بها بطلب الإعارة.

وكانت المديريات التعليمية، أرسلت خطابا إلى الإدارات أكدت فيه بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي، 2024,2025، مؤكدة أنه من يرغب في التقديم التوجه للإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة ، وأن يتم تسليم الاستمارة مستوفاة في موعد غايته 14 يناير المقبل ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.