الأمم المتحدة تحذر: مرضى السرطان والقلب بدون أدوية فى غزة

كتبت : هند المغربي

حذر شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة من أن جميع المصابين بالأمراض غير المعدية من مرضى السرطان، ومرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وغيرها من الحالات غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في معظم أنحاء قطاع غزة في الوقت الحالي.

ولفت المسؤول الأممي إلي أن العديد من المستشفيات في جميع أنحاء غزة تعاني من نقص في الإمدادات، مضيفا أن المستشفيات مكتظة تماما، حيث إن الأطباء والطاقم الطبي يعاني من عدم توفر المساحة الكافية في المستشفى لاستيعاب عدد المرضى القادمين، مشيرا إلي أنه لا يوجد سوى عدد قليل جداً من العاملين الصحيين لتقديم الرعاية لهذا العدد الهائل من المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة.

وأكد المسؤول الأممي أنه في جميع أنحاء غزة في الوقت الحالي، تبلغ القدرة الصحية حوالي 20 بالمائة مما كانت عليه قبل 80 يوما، لافتا إلي أنه توقفت جميع الخدمات تقريباً عن العمل، إما لأن المرافق نفسها تضررت، أو لأن الموظفين اضطروا إلى الفرار، أو لأن موارد الطاقة قد نفدت، أو أن الإمدادات الطبية نفدت، أو لأن الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إليها.