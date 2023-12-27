الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة بالسواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

وتابعت أنه من المتوقع أن تمتد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى مع تقدم الوقت لتكون أقل حدة على المناطق الداخلية، أما بالنسبة للقاهره الكبرى تظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل: مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.