اليوم السابع
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الأرصاد تحذر من نشاط رياح الـ48 ساعة المقبلة تزيد الإحساس ببرودة الطقس

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:51 ص
الأرصاد تحذر من نشاط رياح الـ48 ساعة المقبلة تزيد الإحساس ببرودة الطقس حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لنشاط رياح خلال الـ48 ساعة المقبلة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
ومتوقع غدا الخميس 28 ديسمبر 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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