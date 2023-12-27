اعترافات ميكانيكى يسرق السيارات بالإسماعيلية: نفذت 10 جرائم بأسلوب المفك

كتب سليم على

أدلى ميكانيكي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالاسماعيلية، تفيد قيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين، واعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة أخرى بدوائر قسمى شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية ) بأسلوب المفك.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه ارتكب واقعة سرقة سيارة ملاكى حال توقفها فى إحدى المناطق بالاسماعيلية عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك"، لافتا إلى انه قام بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" مالك مخزن خردة مقيم بجوار ورشته.

من جانبه، اعترف مالك المخزن أنه يتعامل مع المتهم منذ فترة ويقوم بشراء المسروقات منه ونقلها سيارتى النقل للمخزن الخاص، تمهيدا لبيعها إلى المصانع .

وكشفت التحريات أن مندوب مبيعات، اخطر الأجهزة الأمنية باكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها بدائرة القسم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (ميكانيكى "له معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك" وقيامه بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) أمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها فى النقل، وأقر بشرائه المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.