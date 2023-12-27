اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة السلام إحالة سائق وسيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة، وأدلى سائق وسيدة متهمين بسرقة هاتف محمول بمدينة السلام، باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، حيث اعترفا المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب المغافلة وبيع الهواتف المسروقه لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل أبلغت بأنه حال تواجد ابنتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة واستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (سيدة - مقيمة بمحافظة القليوبية)، كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.