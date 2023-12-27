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إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:00 م
إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة جريمة الاتجار فى النقد- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، باحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".  
 
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثانى والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






اخبار الحوادث

مصر الجديدة

النقـد الأجنبى

عقوبة حيازة النقد الأجنبى

الاتجار فى النقد




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