اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:18 ص
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أسعار الدواجن في مصر اليوم تستقر عند 68 جنيها للمستهلكين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:00 ص
أسعار الدواجن في مصر اليوم تستقر عند 68 جنيها للمستهلكين الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء، استقرارا بعد تراجع طفيف في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 68 إلي 70 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.
 
وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلي 62 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 68 إلي 70 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.
 
أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلي 145 جنيها 
 
 






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بورصة الدواجن والبيض




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