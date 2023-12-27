أخبار مصر.. وزارة التموين: ضبط مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات للتلاعب فى السلع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزارة التموين عن ضبط مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات للتلاعب فى السلع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات إنسانية لغزة من الإمارات وقطر

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ،اليوم الأربعاء ، طائرتين من قطر والإمارات تحملان مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى: مصر من أقدم الدول البحرية فى العالم

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، يسرني التواجد هنا اليوم للاحتفاء مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الرئيس السيسى يستقبل العاهل الأردنى بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، بالصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

تعرف على إجازة البنوك الأسبوع المقبل.. التفاصيل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

خطوات التظلم على مخالفات السيارة من موقع النيابة العامة

أتيح لجميع قائدي السيارات طرقا جديدة إلكترونية لتقديم التظلم على مخالفات المرور بالنيابة العامة، من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين والتظلم على مخالفات السيارة والقيادة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

تعرف على أسعار البصل اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

استقالة وزير خارجية زامبيا بعد اتهامه بالتورط فى صفقات تجارية

أعلن وزير خارجية زامبيا ستانلى كاكوبو استقالته من منصبه بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو ووثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه بالتورط في صفقات تجارية مع رجل أعمال صيني.

السلطات الفلسطينية في غزة: جيش الاحتلال يسرق أعضاء 80 شهيدا

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني، كان الاحتلال قد سرقها سابقاً خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها حيث قام بتسليمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح.

وزارة التموين: ضبط مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات للتلاعب فى السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

الأرصاد تحذر سكان 6 محافظات من أمطار غزيرة ورعدية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء بكافة أنحاء الجمهورية ، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و مناطق من شمال الصعيد .

وزارة التموين: ضبط مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات للتلاعب فى السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

الأرصاد تحذر من نشاط رياح الـ48 ساعة المقبلة تزيد الإحساس ببرودة الطقس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لنشاط رياح خلال الـ48 ساعة المقبلة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26440 جنيها بدون مصنعية

نشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في الصاغة، إذ سجل سعر الجنيه الذهب في السوق خلال التداولات الفورية الآن 26440 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وتبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 250 إلى 400 جنيه وفق الشركة المنتجة.

رغبة محمد صبحي تقربه من التجديد للزمالك

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة لفتح ملف تجديد تعاقد محمد صبحي حارس مرمي الفريق ، في ظل انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لاى ناد .

اتحاد الكرة يناقش إقامة نهائى الكأس خارج مصر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر له مارس المقبل، خارج مصر، حال تلقى عروض رسمية لاستضافة البطولة، بعدما ترددت أنباء عن وصول عروض لإقامة النهائي في السعودية أو الإمارات وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.

رابطة الأندية تدرس زيادة أعداد الجماهير فى الدور الثانى للدورى إلى 10 آلاف مشجع

تدرس رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير في كل مباراة من مباريات الدوري بداية من الدور الثاني للمسابقة، في ضوء تنفيذ الوعد الذى قطعته الرابطة على نفسها بالعودة التدريجية للجماهير إلى المدرجات بكامل سعتها.

الجهود الإنسانية للتحالف الوطني وحياة كريمة في دعم الأشقاء لا تتوقف.. 1027 قافلة نقلت 13 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.. وسياسيون: عبرت بصدق عن ثوابت الشعب المصري المساند للقضية الفلسطينية

أكد سياسيون على أهمية ما تحرص عليه مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لاستمرار بذل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المباردات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المجتمع المدني وحرصها على تفاعله مع التحديات الراهنة من خلال التداخل مع أزمات الإقليم ودعم الشعب الشقيق.

محطة قطارات صعيد مصر تستعد لاستقبال الركاب.. تطوير الشوارع المحيطة ودهان العقارات وإنشاء مسطحات خضراء.. المحطة نقطة بداية ونهاية قطارات وجه قبلى وخط المناشى القبارى.. وتجهيز ماكينات إلكترونية للوجبات والمشروبات

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، وهى أحدث محطات السكة الحديد، والأكثر تطورا، حيث يتم وضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال الركاب، ومن المقرر أن تكون المحطة هى نقطة البداية والنهاية لقطارات خط الصعيد وخط المناشى القبارى.

وزارة الصحة تكشف تفاصيل خدمات مكاتب الصحة المتنقلة.. تساعد فى تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية والحج والعمرة.. حسام عبد الغفار: الخدمات تقدم مجانا والسيارات تتمركز فى القاهرة والجيزة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خدمات مكاتب الصحة المتنقلة كنوعا جديدا من الخدمات التى توفرها الوزارة لدعم حاجة المواطنين للتسجيل السريع للمواليد والوفيات والحصول على التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة.

قطر القطري يفاوض المالي أليو ديانج لضمه من الأهلى

كشفت تقارير صحفية قطرية اليوم الأربعاء أن النجم المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي مرشح للعب في الدوري القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي بمساعدة جيرارد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، إمكانية انتقال المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم، وارتبط اسم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي بإمكانية الانتقال إلى اتحاد جدة، الذي قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.