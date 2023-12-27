أحمد أبو هشيمة يوقع مع "السويدى للتنمية الصناعية" اتفاقية تخصيص أرض كاملة المرافق لإنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية فى الشرق الأوسط

وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، عقد تخصيص أرض صناعية بمساحة 154 ألف متر مربع في مدينة إندستريا السادات Industria Sadat مع شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقام بالتوقيع كلاً من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ورئيس مجلس إدارة السويدي للتنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MAFI المالكة للمشروع، وفي حضور المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشريف طنطاوي الرئيس التنفيذي لشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ورئيس مجلس إدارة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بهذا المشروع، الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، ولا سيما أنه يعد أول مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بهذا الحجم والتنوع في منطقة الشرق الأوسط، ويستهدف تصدير 80% من طاقته الانتاجية، مشيراً إلى أن الصناعة في مصر باتت ذات تنافسية عالية مقارنة بالعديد من دول العالم.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن هذا المجمع يستهدف دعم الاقتصاد المصري عن طريق تعظيم العائد من الخامات الزراعية المحلية عن طريق التصنيع الزراعي، فضلاً عن أن المجمع

يجمع لأول مرة في المنطقة هذا التنوع من المصانع المتخصصة في صناعة مركزات الموالح وتجفيد وتجميد الفواكه والخضروات بهدف التصدير.

وعبر أبو هشيمة عن سعادته بالتعاون مع مجموعة السويدي للتنمية الصناعية في هذا المجمع، منوهاً إلى أن كافة المصانع بالمجمع تعتمد على أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن الطاقة الإنتاجية من المجمع سيتجه ٨٠٪؜ منها للتصدير للمساهمة في تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات المصرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية .

كما أكد أبو هشيمة أن هذا المجمع سيكون له مساهمة في تقليل نسب البطالة، عن طريق توفير ما يزيد عن 7 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لكون صناعة الحاصلات الزراعية تُعد إضافة جديدة للصناعات المتواجدة في إندستريا السادات Industria Sadat، مما يُعزز التنوع الصناعي في المنطقة.

كما أكد القماح أيضاً أن المشروع يُعد من أكبر مجمع للحاصلات الزراعية والأغذية في منطقة السادات، وأضاف أنه مع خبرة تزيد عن 15 عاماً، تتخصص شركة السويدي للتنمية الصناعية في بناء وتطوير مدن صناعية متكاملة ومستدامة في المنطقة، كما تُقدم الشركة مجموعة من الخدمات ومن أهمها؛ وجود أكاديمية السويدي للتعليم الفني مما يوفر عمالة فنية مؤهلة ومدربة لخدمة المستثمرين داخل مناطقنا الصناعية.

تجدر الإشارة ان في إطار الاتفاقية، تستثمر مجموعة MAFI حوالي 300 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي يتكون من 5 مصانع، وعلى رأسهم مصنعان يُعدان الأكبر في مصر في مجال تصنيع مركزات البرتقال، والطماطم، والفواكه المتعددة بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يُعد الأول في الشرق الأوسط في مجال Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry)، كما يضم المجمع مصنع لتجميد الفواكه والخضروات مما يدفع بمؤشرات قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، وزيادة حركة الصادرات المصرية بمنتجات ذات جودة عالمية.