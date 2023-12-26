اليوم السابع
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وزارة الكهرباء: انخفاض الفقد الفنى بالشبكة إلى 3.41%

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزارة الكهرباء: انخفاض الفقد الفنى بالشبكة إلى 3.41% أبراج كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى العديد من المشروعات لتخفيض نسبة الفقد الفنى فى شبكات الجهد الفائق والعالى، حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3,41%) مقارنة بـ (3,66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.

 

واتخذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء العديد من الإجراءات التى ساهمت فى انخفاض نسبة الفقد الفنى فى الشبكة عن العام السابق وهى كالاتى:

- تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

- قيام المركز القومى للتحكم فى الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

- الاستمرار فى تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة فى محطات محولات الجهد العالى طبقًا للاحتاجات

- تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد فى الشبكة

- الاستمرار فى إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف

- إعادة توزيع الأحمال فى محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل فى المحطات ذات نسبة التحميل الأقل،

- قيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.







الكهرباء

تحسين أداء شبكة الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء




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